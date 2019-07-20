Министр инфраструктуры Украины назвал «цирком» указ Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что указ украинского президента Владимира Зеленского о дорогах является государственным «цирком».
Ранее Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Планируется провести капитальный ремонт 24 тысяч километров основных магистралей, на что необходимо 150 миллиардов гривен (5,8 миллиарда долларов) и три года.
Омелян считает, что сумма сильно занижена, а сроки нереальны.
— Просто цирк на государственном уровне, — негодует министр.
Омелян призвал Зеленского не позориться и посоветовал выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины 2018-2022 годов, сообщают РИА Новости.
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