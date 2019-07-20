Участники фестиваля «Нашествие» спели песню для космонавта МКС
• 16:50 • 20 июля 2019
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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев во время выступления на музыкальном фестивале в поселке Большое Завидово
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российский космонавт с МКС вышел на прямую связь с гостями «Нашествия-2019» и ответил на вопросы зрителей.
Находящийся на орбите Алексей Овчинин обещал сделать селфи, пролетая над «Нашествием». Он отметил, что его любимый жанр музыки — тяжелый рок. Космонавт назвал песню, которая ассоциируется у него с космосом, — «Трава у дома». В ответ на его признание все зрители хором запели припев известного хита.
Кроме того, сам фестиваль посетили космонавты Олег Артемьев и Сергей Рязанский. Они поприветствовали своего коллегу с главной сцены, пишет РЕН ТВ.
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