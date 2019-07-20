Медики рассказали о здоровье девочки, отравившейся наркотиками в Испании
Состояние трехлетней россиянки, которая случайно отравилась наркотиками на Балеарских островах, теперь считается тяжелым. Ранее испанские медики отмечали его как критическое. Таким образом, самочувствие ребенка улучшилось.
В настоящее время девочка находится в больнице города Пальма, передает агентство EFE.
Как сообщалось ранее, малышка нашла таблетки на территории одного из детских парков острова Ивис.
Ранее ситуацию с отравившемся ребенком прокомментировали в посольстве РФ в Испании. Сообщалось, что положение находится под контролем.
Об отравлении трехлетней россиянки стало известно 19 июля. Родители ребенка обратились к врачам, заявив, что пострадавшая нашла пилюли оранжевого цвета. При этом взрослые не смогли понять, сколько таблеток она успела нечаянно принять.
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