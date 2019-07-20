Губернатор Иркутской области отчитался о выплатах пострадавшим после критики президента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что в настоящее время 99 процентов пострадавших во время паводков жителей региона уже получили денежную компенсацию.
Он утверждает, что местное правительство принимает все необходимые меры для ликвидации последствий разрушения и возвращения людей к нормальной жизни.
— Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлены электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия, — написал Левченко на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Владимир Путин посетил Иркутскую область и выступил с резкой критикой местных властей. Его претензии коснулись неудовлетворительного уровня информирования граждан, проблем с распределением гуманитарной помощи, выплатами компенсаций и не только.
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