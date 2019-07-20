Профсоюз учителей прокомментировал данные о невостребованности профессии
Вопреки появившейся информации о невостребованности профессии педагога, в России сейчас «огромная нехватка учителей многих специальностей», заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
По его словам, иллюзия невостребованности появляется из-за избыточной нагрузки на педагогов. Многие учителя в школах работают больше чем на 1,5 ставки, в связи с чем им сложно устроиться на работу.
— Это для меня, как для педагога и сопредседателя профсоюза, совершенно очевидно. Причина не в том, что учителей много, а в том, что на малое количество учителей навешивают больше работы, — рассказывает Всеволод.
Луховицкий уверяет, что нужно просто изменить систему оценки: считать не потребность в людях, а количество ставок, и тогда ситуация прояснится.
— Никакого смысла директору брать нового учителя нет, гораздо выгоднее взваливать работу на имеющихся учителей, — приводит слова сопредседателя профсоюза РБК.
Напоминаем, что ранее данная профессия попала в список наименее востребованных в России.
Читайте также: «Московская электронная школа» подготовила летнюю программу для детей