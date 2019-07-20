Разукрасить Фонтанку: в Санкт-Петербурге прошел фестиваль сап-серфинга
В Санкт-Петербурге в субботу, 20 июля, прошел фестиваль сап-серфинга «Фонтанка-SUP».
Фестиваль организован питерским изданием «Фонтанка» и проходит в городе уже в четвертый раз.
В этом году в «Фонтанка-SUP — 2019» приняли участие около 800 человек. Участники фестиваля плыли по Фонтанке в различных костюмах — от принцесс до динозавров. Например, на видео, опубликованных пользователем dendy_londonsky, можно заметить Посейдона, Анубиса, Королеву Червей из «Алисы в Стране Чудес» и даже Лару Крофт.
Пользователь olga_kamskova публикует видео, на котором по Фонтанке проплывают девушки в ярких платьях, с ушками, и даже в костюме большого львенка.
Некоторые взяли с собой своих питомцев. Например, девушка в костюме красной шапочки плыла вместе с собакой, играющей роль волка.
Пользователь mad.in.koo демонстрирует нам Оно, Супермена и даже космонавта.
Фестиваль завершился награждением участников, победивших в семи номинациях: «Мисс SUP — 2019», «Оранжевое настроение», «Самая яркая творческая презентация бренда», «Самое вдохновляющие выступление, «Я и ценный пассажир» (с питомцами), «Лучшее оформление доски» и «Лучший костюм».
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