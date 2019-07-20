Столичные веранды здоровья посетили более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч человек посетили веранды здоровья, которые открыты на территории столичных парков в рамках проекта «Здоровая Москва».
Стало известно, какие активности пользуются наибольшей популярностью среди горожан. Оказалось, что самыми востребованными стали занятия йогой, фитнесом, стретчингом, сальсой, хип-хопом, латинскими танцами и зумбой.
Однако на верандах здоровья проходят не только активные мероприятия вроде танцевальных мастер-классов. Там проводятся лекции, которые ведут профессиональные тренеры и врачи. Они рассказывают посетителям встреч о здоровом образе жизни, правильном питании и не только.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, наибольшей популярностью у горожан пользуются веранды на территории парков «Печатники», «Садовники», в Лианозовской зоне отдыха и в «Мещерском».
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