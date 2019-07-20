Боксер Чудинов рассказал о предстоящем бое с аргентинцем на Красной площади
Российский боксер Федор Чудинов поделился с журналистами впечатлениями от предстоящего боя с аргентинцем Эсекьелем Мадерной. Схватка состоится 22 июля на Красной площади.
Спортсмен заявил, что дома выступать легче. Однако, по словам Чудинова, ответственности во время боя перед соотечественниками тоже прибавляется.
- Дома легче, но и ответственности больше, потому что дома проигрывать вообще никак нельзя, - передает слова боксера РЕН ТВ.
Чемпион WBA в суперсреднем весе отметил, что Мадерну он увидел только недавно. Однако Чудинов уже демонстрирует боевой настрой на поединок, к которому он готовится в хорошем расположении.
Отметим, что схватка Чудинов – Мадерна станет главным событием праздника, посвященного Международному дню бокса, который будет проходить на Красной площади с 20 по 22 июля.
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