«Ворчун» чужих не пропустит

Самая совершенная сегодня в мире зенитная ракетная система — российская С-400 «Триумф» (по классификации США и НАТО — Growler «Ворчун»). Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, самолетов — постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

По сравнению с ранее принятой на вооружение системой С-300, С-400 обладает значительно большими тактико-техническими возможностями — и по зоне, и по эффективности, и по многообразию поражаемых целей. Военные эксперты сходятся в оценке: С-400 не имеет аналогов в мире и значительно превосходит американские системы ПВО Patriot. Недаром ее сейчас купила у России Турция, не испугавшись даже пойти на открытый политический конфликт с Соединенными Штатами Америки.

Сегодня «Триумфы» надежно оберегают небо России на всех направлениях. Но даже самая совершенная боевая техника требует наличия отлично выученного личного состава. Поэтому зенитчики-ракетчики постоянно проводят учения, совершенствуя навыки управления вверенными им вооружениями.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, на западных рубежах в ходе тренировки по боевой готовности расчеты С-400 уничтожили условных нарушителей воздушных границ России. В ходе практической части учения военнослужащими были отработаны действия по выполнению задач по предназначению после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника. Роль «супостата» выполнила пара истребителей Су-30СМ.

Также зенитчики на марше в заданный район отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала условных «диверсантов». После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-400, поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

В итоговой части учения расчетами ЗРС С-400 были проведены электронные пуски ракет. Все назначенные воздушные цели условного противника были уничтожены.

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