Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому
• 12:03 • 21 июля 2019
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Отек мозга у спортсмена спал
Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=bpJr2YP_cKs
Российского боксера Максима Дадашева, у которого был диагностирован отек мозга, после операции введен в медикаментозную кому.
Отмечается, что отек мозга у спортсмена спал, пишет Российская газета.
Напоминаем, что Дадашев был доставлен в больницу после боя с Субриэлем Матиасом, который состоялся в ночь с пятницы на субботу, 20 июля, в США, и был остановлен после 11 раунда по решению команды российского спортсмена.
В больнице Максиму провели трепанацию черепа, что бы снять отек мозга.
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