Социальное — не значит бесплатное...

В соцсетях опять буча. Ипотечники, честно тянущие долговую лямку и во всем себя ограничивающие, насмерть бьются с малоимущими, которые тоже хотят жить в нормальных условиях. Особенно достается многодетным. Их учат: прежде чем размножаться, прикиньте, способны ли обеспечить потомство квадратными метрами. Или так и живите по трое–четверо в своей однокомнатной конуре, но только не скулите и не делайте вид, будто общество у вас в долгу!

Многодетные отвечают, что с количеством детей разберутся сами, а государство должно поддерживать тех, кто спасает демографию. Иначе у страны нет будущего. А повод для этих схваток дал президент Путин, поручив правительству в кратчайшие сроки разработать механизмы обеспечения жильем малоимущих без оформления его в собственность.

Кому-то мерещится возврат СССР, где жилье не покупали, а получали в пользование. Кто-то идет еще дальше, рисуя в воображении целые кварталы для бедных. Дома из всякой дряни, клетушки, куда не заглядывает солнце (получившие госзаказ строители сводят расходы к минимуму и не заморачиваются с нормами инсоляции). Загаженные подъезды (жильцам до лампочки, квартиры-то чужие). Высокая преступность, безработица, отсутствие инфраструктуры и долгая дорога в центр города из попы мира (а где еще строить это недожилье?). Квартал потихоньку превращается в гетто, последнее прибежище наркомана. Бррр, приснится же такое!..

У нас привыкли называть социальным жилье, которое выделяется бесплатно, по льготной ипотеке или жилищным сертификатам Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Только не должна эта картина иметь хоть какое-то отношение к реальности. У нас привыкли называть социальным жилье, которое выделяется бесплатно, по льготной ипотеке или жилищным сертификатам. То есть когда строительство в той или иной форме финансируется государством, которое потом квартиры просто дарит. Естественно, ни о каком рынке соцжилья говорить не приходится. А вот во многих европейских странах этот рынок развит, такие квартиры составляют значительную долю в общем жилом фонде. В Германии, например, 20 процентов, в Дании — 27, в Голландии — вообще 36. Во Франции из строящегося прямо сейчас жилья 43 процента относятся к категории социального.

Но жилье — это другое. Отличия два и оба кардинальные: социальное — не значит бесплатное и не значит плохое. Идея в том, что каждый работающий гражданин имеет право жить и растить детей в достойных условиях. Если ипотека или съем квартиры ему не по карману, то он арендует социальное жилье. И платит за аренду — только меньше рыночной цены. Как правило, на это уходят до 30 процентов совокупного дохода семьи. Что не так уж и мало, эти деньги позволяют отбить существенную часть расходов на строительство домов и их эксплуатацию. А еще конкуренция снижает цены на аренду у частников и стимулирует строительный бизнес. Многие всю жизнь проводят в социальном жилье и не жалуются! Тем более что его стандарты улучшаются год от года. И к гетто все это не имеет никакого отношения.

В России, к сожалению, до сих пор нет фонда настоящего социального жилья. Но именно его-то и нужно создавать. Если, конечно, целью являются не откаты при распределении госзаказов, а равенство возможностей и социальная справедливость.

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