Вся сборная России получила медали на международной биологической олимпиаде
Пресс-служба министерства просвещения сообщила, что все члены сборной России, участвовавшие в 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников, вернулись домой с медалями.
Уточняется, что российские школьники получили четыре медали. Серебро завоевали Наталия Колюпанова, Денис Лисицкий и Артемий Пигиданов, а Дмитрий Девяткин привез бронзу.
Пресс-служба отмечает, что в олимпиаде принимали участие ребята из 78 стран. Руководителем российской сборной выступил профессор МГУ имени Ломоносова Александр Рубцов.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, какие привилегии получат медалисты:
— Денежные премии в размере от 400 тысяч до миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю, — цитирует сообщение агентство «Москва».
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