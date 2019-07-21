Первые гонки на шлюпках пройдут 27 июля в столице
В субботу, 27 июля, в Москве состоятся гонки на шлюпках, которые впервые проведет Московский городской детский морской центр имени Петра Великого в честь Дня Военно-морского флота.
Гребцов ожидает километровая дистанция, которую они должны будут преодолеть на легкой шлюпке с шестью веслами Ял-6. Команда в каждом судне должна состоять из семи человек: один рулевой и шесть гребцов.
Для того чтобы принять участие в соревнованиях, нужно пройти предварительную регистрацию. Наличие опыта не важно, для всех новичков перед стартом будет проведена специальная тренировка. Стать участником гонки могут как взрослые, так и дети.
Если команда не набралась — ничего страшного. Можно подать индивидуальную заявку, после чего в день гонки отдельные участники будут распределены по командам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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