Зачем нам на Луну?

Американский президент Дональд Трамп решил выделить NASA дополнительные 1,6 млрд долларов для подготовки полетов на Луну и Марс. Роскосмос тоже не так давно обнародовал временные параметры своей «лунной программы». «Космическая гонка» между Россией и Америкой возобновляется? Впрочем, теперь появился третий «гонщик». Китай. Ну и зачем все это?

Трампа уже раскритиковали в либеральной американской прессе: мол, полет на Марс нужен ему самому для «пиара», а дело это все равно «тухлое», поскольку такой мелочью, как 1,6 млрд долларов, тут не отделаться (бюджет НАСА в этом году — 21,5 млрд долларов). Впрочем, либеральная часть американской прессы вообще критикует Трампа за все, что бы он ни делал. А он таким образом решил отметить 50-летие успешной высадки на Луну, когда Нил Армстронг 20 июля 1969 года сделал первый шаг на лунной поверхности. И под этими планами есть вполне реальные основы.

Несмотря на скептицизм части прессы, НАСА вполне реально готовится осуществить пилотируемый полет на Луну уже в 2024 году (программа «Артемида»), причем в составе экипажа будет женщина, которая должна стать первой женщиной, ступившей на поверхность спутника Земли. Космический многоцелевой (он сможет доставлять на орбиту и на МКС как астронавтов, так и грузы) и многоразовый корабль «Орион» уже создан корпорацией «Локхид Мартин», а корпорация «Боинг» завершает работы над тяжелой ракетой-носителем SLS (Space Launch System), которая сможет выводить в космос как корабли для лунной программы, так и для дальнейших полетов на Марс.

Несмотря на скептицизм части прессы, НАСА вполне реально готовится осуществить пилотируемый полет на Луну уже в 2024 году Фото: https://twitter.com/roscosmos

Сам же пилотируемый полет на Луну станет частью более масштабной и амбициозной программы строительства постоянной обитаемой станции на окололунной орбите. Данная программа, известная как «Лунная орбитальная платформа-шлюз» (Lunar Orbital Platform-Gateway, или просто Gateway), нацелена сначала на изучение Луны, а затем Gateway (можно перевести и как «врата») будет служить в качестве станции пересадки для полетов на Марс. Куда американцы, по предварительным планам, собираются отправиться примерно в середине 2030-х годов. Пока же в самом ближайшем будущем планируется на корабле «Орион» совершить пилотируемый облет Луны. Изначально предполагалось, что в данной программе будут участвовать, помимо НАСА, Канадское космическое агентство, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований, а также Роскосмос. Однако условия участия России пока так и не согласованы, и с учетом отвратительных наших отношений с Америкой велика вероятность, что нас в этом проекте не будет. Хотя технологически «Орион» сможет состыковываться с российскими космическими аппаратами.

С Америкой вступил в космическую гонку Китай. Он вывел первого «тайконавта» в космос лишь в 2003 году, но активно нагоняет американцев, от которых, как считается, отстает по космическим технологиям лет на 10–15. После 2003 года в космосе побывало шесть китайских экипажей и запущены две автоматические космические станции. В этом году Китай оказался первой страной, которая доставила на обратную сторону Луны автоматический «луноход», и ему удалось взять пробу лунного грунта. Первый же такой аппарат был доставлен на Луну китайцами еще в 2013 году.

Примечательно, что в китайской космической программе, как и в американской, активно участвуют частные компании. Так, у китайцев их задействовано около 60, и в прошлом году уже был осуществлен успешный запуск первой частной китайской космической ракеты. Само же китайское государство пока тратит на исследования космоса меньше американцев. Хотя официальных цифр Пекин не раскрывает, но, по экспертным оценкам, эта сумма составляет около 6 млрд долларов в год. А вот планы у китайцев не менее амбициозные, чем у американцев. Так, например, первый марсоход КНР запустит на Красную планету уже в следующем году. А собственную постоянно действующую космическую обитаемую орбитальную станцию они запустят в 2022 году. Высадка на Луну намечена на начало 2030-х. При этом ни с кем особенно сотрудничать Пекин в космической области не собирается, ставка сделана на полную самостоятельность.

По сравнению с американскими и китайскими коллегами Роскосмос — сущая «Золушка». В прошлом году ему должны были выделить из бюджета 128,7 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, сколько это в долларах. Причем все последние годы финансирование сокращалось: 201 млрд в 2016 году, 138 млрд — в 2017-м. Правда, наше космическое агентство подрабатывает на стороне. В основном за счет коммерческих запусков чужих спутников, а также по контракту с НАСА (с 2008 года от НАСА было получено более 3,5 млрд долларов), доставляя космонавтов и грузы на МКС. Но скоро последний мелкий «золотой дождь» закончится, поскольку американцы будут обходиться без наших ракет-носителей. И уже есть даже соответствующий законопроект в Конгрессе, запрещающий сотрудничество с Роскосмосом после 2022 года.

Тем не менее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не упускает случая, чтобы пролить на публику долю оптимизма. Так, недавно он сообщил, что Россия планирует совершить пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность первого российского космонавта в 2030 году, а за год до этого должен состояться облет спутника Земли. Примерно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен доставить на Землю лунный грунт. Еще через год — в 2028-м — планируется вывести на орбиту Луны российский орбитальный модуль. Таким образом, даже по планам (а уж как они осуществятся с таким скудным финансированием — это отдельный вопрос) налицо отставание от американцев лет на 10, да и от китайцев тоже. Что уже породило шутки насчет того, что россиянам высаживаться и обустраиваться на Луне будет сподручнее, поскольку там уже будут китайцы и у них можно будет на месте закупить стройматериалы подешевле.

При этом частный бизнес в российских космических проектах практически полностью отсутствует. И представить себе, что он туда вдруг потянется в условиях нынешнего состояния инвестиционного климата в стране, решительно невозможно.

Ну а если серьезно: зачем все это? Зачем тратить деньги на полеты на Луну или Марс, если дома дел невпроворот, да и нерешаемых годами проблем тоже? Есть ряд прагматических соображений. Например, на Луне можно будет развернуть добычу гелия-3, который был обнаружен в лунном грунте. Там его, говорят, несметные запасы (до 10 млн тонн, по некоторым оптимистичным оценкам). Между тем изотоп гелий-3, который на Земле добывают в малых объемах, нужен для использования в термоядерном синтезе. Это станет решением энергетической проблемы для Земли на столетия вперед. Возможна добыча и других редкоземельных ископаемых, развертывание отдельных высокотехнологичных производств. Однако, по большому счету, речь идет о том, что та страна, которая участвует и тем более лидирует в освоении космоса и околоземного пространства, претендует на то, чтобы быть «маяком» в плане технологического развития для других государств на Земле. Так устроен прогресс. А зачем в свое время осваивали Сибирь? А зачем совершали великие географические открытия (помимо поиска золота, разумеется)? Космические технологии, как в свое время мореплавание, дадут импульс развитию множества других технологий, подскажут решение многих земных задач, что предсказать в полной мере пока даже невозможно. Тут как в случае с бароном Мюнхгаузеном: надо тянуть себя за волосы из болота технологического застоя или даже отставания, надо ставить амбициозные задачи. Без этого нет развития. Кстати, наивысшие темпы развития экономики СССР и роста благосостояния населения наблюдались именно тогда, когда мы практически на равных соревновались в космосе с Америкой.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»