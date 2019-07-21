Более 100 тысяч человек прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва»

46 таких павильонов работают в городских парках ежедневно с 8 утра до 10 вечера. И обследование в них, как утверждают в Департаменте здравоохранения столицы, можно пройти всего за час. Один из павильонов находится в парке 50-летия Октября. Я живу неподалеку, часто гуляю в этом парке.

Почему бы перед работой не проверить, как там у меня со здоровьем? Рядом с павильоном утром почти никого, но первое впечатление часто обманчиво. Так и в этот раз. Зайдя внутрь, понимаю, что, хотя на часах 8:30, я здесь уже далеко не первая. Тем не менее в очереди ждать не пришлось.

— Ваши имя и фамилия, пожалуйста, — вежливо обращается ко мне администратор, заполняя карточку.

Я получаю талон на обследование, заполняю согласие на обработку данных, а затем заполняю анкету, отвечая на вопросы, которые обычно задает терапевт, если ты впервые пришел к нему на прием.

— Заполнили? Получите маршрутный лист, — вновь обращается ко мне администратор и дает в руки листок.

Захожу в первый кабинет — тут измеряют рост, вес, объем талии и делают электрокардиограмму.

Во втором кабинете сдаю кровь на экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина, а также анализ крови из вены — на более чем 20 показателей.

Немного подождав, захожу в следующий кабинет. Врач общей практики Анна Лишаева внимательно изучает результаты обследования, уточняет, есть ли жалобы.

— Вешу мало и поправиться никак не могу, — рассказываю я.

— Давайте назначу вам еще УЗИ брюшной полости и щитовидной железы, — говорит она. — Только нужно будет записаться.

— И в поликлинику идти? — уточняю я.

— Нет-нет, все здесь проводим, прямо в павильоне, — успокоила врач.

УЗИ в павильоне здоровья можно сделать в пятницу вечером или в выходные. Вот, не знала. Ну что же, записалась на воскресенье.

— А если по результатам что-то обнаружится? К вам снова приходить? — спрашиваю врача.

— Можете и ко мне. Но все же если какие-то показатели будут не в норме, лучше обратиться к специалисту в свою поликлинику, — ответила она.

С учетом ожидания — желающих пройти обследования было довольно много — диспансеризация заняла у меня всего около 40 минут.

Быстро, просто и рядом с домом. А пока шла до павильона и обратно, еще и свежим воздухом подышала. Просто здорово!

КСТАТИ

В павильонах «Здоровая Москва» также можно сделать флюорографию. Машина с передвижным оборудованием подъезжает прямо к павильону. Правда, не каждый день, а по расписанию.

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