Многодетные семьи столицы посетили фестиваль «Свежесть лета»
Фестиваль «Свежесть лета» состоялся 21 июля в Екатерининском парке. Его гостями и участниками стали многодетные семьи столицы.
— В городе Москве делается все, чтобы жизнь жителей была комфортной, радостной, и такие праздники в парках столицы создают возможности для хорошего летнего отдыха всей семьей, — сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.
Фестиваль проходит уже третий год подряд. На центральной площадке посетители мероприятия танцевали зумбу с инструкторами фитнес-клуба, участвовали в мастер–классах. Малыши катались на мини-автомобилях, прыгали на батутах, участвовали в театральных квестах, а их мамы и бабушки занимались йогой, наслаждались массажем в спа-зоне, учились макияжу у профессионалов.
— Это праздник семейный, направленный на популяризацию семейных ценностей и здорового образа жизни. Он закладывает основы правильной семейной жизни, поэтому площадки у нас детские, образовательные, познавательные и, конечно, спортивные, — отметил президент Благотворительного фонда «Дети — детям» Александр Комаров.
Домашние повара сумели показать свое мастерство в семейном чемпионате «Кулинарный поединок». Кроме того, состоялись спортивные мероприятия. Проигравших не было — участники всех состязаний получили дипломы и подарки.
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