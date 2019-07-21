Жителей Подмосковья предупредили о непогоде
В Подмосковье ожидается дождь с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Согласно прогнозу, непогода настигнет жителей Подмосковья в течение часа и продлится до 21:00 воскресенья, 21 июля.
— Местами по Московской области ожидаются дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, — уточняется в сообщении.
МЧС советует гражданам соблюдать осторожность. Пешеходам стоит прятаться от ветра в подъезде или прочном здании. Не следует укрываться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.
Также жителей области просят по возможности оставаться дома, а водителей призывают сохранять дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть крайне внимательными, пишет агентство «Москва».
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