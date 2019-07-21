На украинском избирательном участке вместо сейфа использовали кастрюлю
• 18:23 • 21 июля 2019
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Кастрюля была обработана по всем стандартам
Фото: https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1236982823167557
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на которой изображена кастрюля, заменяющая сейф.
Примечательно, что кастрюля была обработана по всем стандартам. Ее обмотали веревкой, наклеили лист с надписями «Внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» и «Опечатано».
На кастрюле даже виден штамп. И, конечно, надпись «сейф» черным маркером.
— Фото — с реального участка, — подписал фотографию прокурор.
Напомним, что 21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.
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