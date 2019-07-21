«Максимально лоялен и близок к народу»: российские политологи описали, какой премьер нужен Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля объявил о том, каким должен быть кандидат в премьер-министры страны. Напомним, на Украине проходят досрочные выборы в Раду.

Новый премьер, отметил Зеленский, должен разбираться в вопросах экономики, ведь ему предстоит провести ряд реформ и сделать правительство эффективным исполнительным органом. Глава страны заявил, что это должен быть человек без политического прошлого. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, как расценивать такое заявление Зеленского и есть ли конкретные кандидаты на пост премьера.

— После такого выступления стало ясно: слухи о том, что премьером будет глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, нежизнеспособны, хотя это опытный экономист, — отметил российский политолог и политтехнолог Евгений Минченко.

Эксперт считает, что премьером может стать совершенно не известный широкой общественности человек.

— Пока все идет к тому, что будет создана коалиция партий «Слуга народа» и «Батькивщина». Они могут предложить кандидатуру какого-нибудь топ-менеджера олигарха Коломойского или кого-то близкого к нему, — отметил собеседник «ВМ».

Евгений Минченко считает, что фамилия возможного премьера уже известна президенту Украины.

Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев отметил, что своим заявлением о качествах премьера Владимир Зеленский, прежде всего, отреагировал на некий существующий запрос общества, и отреагировал правильно.

— Премьер-министр отвечает за социально-экономическую сферу, которая на Украине нуждается в больших реформах. Поэтому общество ждет эффективного менеджера, — пояснил эксперт.

Это сопровождается высоким уровнем недоверия к политикам на Украине, что и определяет заявление президента о том, что будущий премьер не должен иметь бэкграунда в этой сфере.

— По сути, Зеленский формирует некий образ для участников потенциальных смотрин премьера, кандидатура которого будет формироваться после выборов коалиции в Раду, — считает политолог.

На вопрос, кто конкретно может стать премьером, есть ли такие кандидатуры, Никита Исаев затруднился назвать фамилии.

— Скорее, надо говорить о том, кто отсекается… В первую очередь теряют надежды на пост премьер-министра Юлия Тимошенко и нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который заявлял о готовности к совместной работе с Зеленским, — отметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, это будет непрофессиональный политик из команды Коломойского или являющийся результатом договоренности крупных финансовых групп.

— Это должен быть технократичный премьер, который много времени уделял бизнесу, экономике, международным отношениям, — отметил Исаев. — Думаю, что если он и знает кандидатов, то это несколько человек, не один. Но подход к выбору премьера таков: чтобы был максимально лоялен и близок к народу, — считает политолог.

Окончательно на выбор фигуры премьер-министра повлияют результаты выборов в Раду — какая сложится коалиция. Ведь именно коалиция депутатских фракций Рады предлагает президенту кандидатуру премьер-министра, а тот представляет ее на голосование парламенту.

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