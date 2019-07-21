Франшиза уже не подарок

Если брать тему «бизнеса на вынос», то еще 10 лет назад самой большой проблемой столицы было то, что сюда франшизы не продавали. Соотношение московских франчайзеров к региональным было примерно 80:20.

Сейчас ситуация кардинально — на 180 градусов — поменялась: Москва может открывать огромное количество уникальных бизнесов, работать под известными брендами, с интересными концепциями. Понятно, что специфика столицы такова, что тут совершенно другая экономика, поэтому многие региональные продукты могут не учитывать те затраты, которые предусматривает московский бизнес.

А главное, в столице очень большая конкуренция, поэтому приобретателю франшизы нужно не просто влюбиться в покупку, но и выбрать неконкурентную нишу и правильную — подальше от соперников — локацию.

Еще одна примета последних лет — инвесторы стали намного избирательнее. Прошли те времена, когда франшизу дарили на Новый год или на день рождения (было и такое), но тем не менее грабли из-под ног неопытных франчайзи до конца не убраны.

Главные ошибки, которые они совершают чаще всего, — это эмоциональная покупка и отсутствие желания проверять что-либо. На рынке есть очень интересные, но не достаточно апробированные концепции. И все что надо франчайзи — это уделить немного времени выяснению обстановки. Почитать аналитику, сходить на обучающий семинар, задать правильные вопросы продавцам, сравнить предложения конкурентов, съездить на точку к франчайзи, уже купившим тот же продукт, пообщаться, посмотреть, как там все работает.

Технолог Ландыш Гайниева на выставке франшиз и вендинговых аппаратов на ВДНХ Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Не лишним будет обратиться к базе Роспатента, чтобы проверить, действительно ли товарный знак принадлежит франчайзеру, посмотреть историю судов с действующими и бывшими партнерами (у многих компаний возникают проблемы с партнерами, но если это носит массовый характер, стоит задуматься).

Не лишним будет задуматься и тогда, когда продавец обещает золотые горы, торопит с покупкой или демонстрирует работу лишь самых лучших своих точек. Понятно, что франшиза — это успешный бизнес, но этот бизнес управляется тем, кто его купил, а значит, есть риски. Поэтому надо выкроить время, тщательно выбрать продукт, а главное, осознать, что, кроме вас, никто не несет ответственности за эту покупку.

Ну, и конечно, надо смотреть в будущее. А там, судя по всему, будет активно развиваться тема детей, здоровья и образования. Стабильный спрос продолжится на сферу услуг, не требующих дорогостоящего оборудования. Мы ожидаем развития в таком сегменте, как товары и услуги для животных, однозначно будет все больше франшиз в социальной сфере (например, уход за стариками), наверняка расцветет вендинговый бизнес...

Что касается конкурентных сегментов, то они вполне традиционны — это сфера общепита вообще и фастфуда в частности, а также медицинский бизнес. В общем, выбирать действительно есть из чего. Было бы желание.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»