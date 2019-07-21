Вассерман заявил, что кастрюля вполне может заменить сейф на выборах

Проходившие 21 июля досрочные выборы в Верховную раду не обошлись без нарушений. Были и совсем курьезные случаи. Так, издание Lenta.ua сообщило о том, что на избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины вместо положенного сейфа для хранения бюллетеней использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.

Из остальных нарушений: 27 участков открылись позже назначенного срока, на одном из них, в Авдеевке, обнаружили ручки с исчезающими чернилами, а в ряде областей страны некоторым избирателям выдавали бюллетени, не требуя показать паспорт, так как члены комиссии были знакомы с пришедшими.

В Киеве глава одной из избирательных участковых комиссий пришел на службу пьяным. В его крови содержание алкоголя было в 2,33 промилле (примерно полбутылки водки).

По словам политического консультанта Анатолия Вассермана, который внимательно следит за выборами на Украине, пока процент и случаи нарушений в пределах нормы.

— Выборов без нарушений не бывает. Всегда бывают технические ошибки, всегда бывает, что не успевают убрать вовремя все агитационные материалы. Пока те нарушения, что попадались мне на глаза, не выходят за пределы допустимого.

Понятно, отметил эксперт, что мы не видим всей картины.

Что касается кастрюли вместо сейфа, то Вассерман считает, что это как раз не нарушение.

— Ничего страшного, это в пределах закона, — уверен Анатолий Вассерман. — А что людям делать, если в этом селении нет сейфа? Они сделали все, что могли: взяли плотно закрывающуюся емкость и опечатали ее. Вскрыть эту кастрюлю незаметно невозможно.

На вопрос, не должен ли сейф закрываться герметично, Анатолий Вассерман пояснил, что герметичность — не обязательное условие.

— Главное, чтобы было невозможно незаметно извлечь или дополнить содержимое. В данном случае это условие соблюдено, — пояснил политический консультант.

Вассерман признался, что не сталкивался с такими случаями.

По словам игрока «Что? Где? Когда?», можно только порадоваться русской изобретательности и смекалке, именно русской, так как среди украинцев проживает часть русского народа.

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