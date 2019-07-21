Француз собрался пересечь Ла-Манш на реактивной платформе
Француз Фрэнки Запата задумал пересечь пролив Ла-Манш на реактивной платформе «флайборд», которую он сам и изобрел. Мужчина запланировал выполнение плана на 25 июля.
Запата выбрал указанную дату неслучайно. Дело в том, что ровно 100 лет назад в этот же день авиатор Луи Блерио впервые в истории перелетел через пролив.
Планируется, как передает The Guardian, что путь по воздуху займет порядка 20 минут. Платформа «флайборд» способна достигать скорости 140 километров в час. Отправным пунктом станет местечко недалеко от французского Кале. Запата завершит запланированный маршрут возле Дувра (Великобритания).
Отметим, что на половине пути спортсмену необходимо будет дозаправить машину.
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