Московские медики показали горожанам особенности работы скорой помощи

В преддверии 100-летней годовщины со дня основания Московской службы скорой помощи медики провели экскурсию для горожан. Увидеть, как работает служба скорой помощи столицы, смогли несколько сотен москвичей.

Первый звонок

Экскурсия началась с комнаты операторов. В едином городском диспетчерском центре в круглосуточном режиме кипит работа, сюда поступают звонки со всей столицы.

— Постоянно работают 65 операторов, — рассказывает старший врач-педиатр оперативного отдела Андрей Ольшевский. — В сутки в среднем 15–18 тысяч обращений принимаем.

Участникам экскурсии предложили попробовать себя в роли оператора. Для этого на станции оборудовали отдельный стол с компьютером и телефоном.

— Когда поступает звонок, оператор представляется и начинает задавать вопросы из таблицы, — продолжает Андрей Ольшевский. — У оператора перед глазами два экрана. На одном — анкета с вопросами и полями для ответов, на втором — карта. Как только в анкете появляется адрес, на карте автоматически рисуется зона с отображением всех бригад скорой помощи в этом районе.

— Зеленый — это свободные машины, серые — те, что сейчас находятся у пациента, — поясняет Ольшевский.

Он также рассказал, что если звонок прервется, перезванивать в скорую необязательно.

— У оператора отображается номер, с которого звонит человек, поэтому, если будут проблемы со связью, он всегда перезвонит, — говорит Ольшевский.

Тем не менее во время звонка всегда уточняют номер телефона для связи. Ведь вы можете звонить с рабочего многоканального телефона или с чужого номера.

— В роли оператора было очень волнительно. Сложная у них работа, — делится впечатлениями москвич Евгений Медведев.

На все случаи жизни

Второй этап экскурсии — знакомство с автомобилями. На интерактивной выставке представлены пять машин: скорая для новорожденных, реанимационная, детская и две обычные.

К 100-летию службы скорой помощи у здания станции медики выстроили машины скорой в форме цифры 100 Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В машинах есть все необходимое для оказания помощи: аппарат для искусственной вентиляции легких; аппарат для наркоза — в случае, если травма тяжелая; дефибриллятор; несколько чемоданчиков — все с разным наполнением.

— Есть обычный, который мы берем с собой на вызов, а есть специальные, которые используем в зависимости от ситуации, — говорит фельдшер выездной бригады скорой помощи 9-й подстанции Елена Чернега.

Например, акушерский набор используется, если бригада выезжает к беременной женщине, реанимационный — если пациент без сознания или теряет его.

На Дне открытых дверей было много семей с детьми. Среди них — мама пятерых детей Светлана Жукова. Скорую помощь ей приходилось вызывать не раз.

— То кто-то ударится из детей, то аллергия появится, то температура высокая, — рассказывает она.

На экскурсии женщина не упустила возможность задать вопросы медработникам. Так, Светлана узнала, что неотложка и скорая — это единая служба.

— Еще, оказывается, необязательно, чтобы бригада приезжала, меня могут просто соединить с врачом и дать консультацию, — говорит Светлана.

Полезные навыки

Во дворе станции разместилась зона мастер-классов.

— Я когда-то ходила на курсы по оказанию первой помощи, они мне очень пригодились в жизни, особенно с детьми, — рассказала москвичка Елена Садовникова. — Сегодня решила освежить в памяти навыки.

Посетителям мастер-классов объяснили, как проводить сердечно-легочную реанимацию, в том числе непрямой массаж сердца, как восстанавливать проходимость дыхательных путей. На манекенах медики показывали и как оказывать помощь пострадавшим при ДТП. Врачи учили применять воротниковую шину, перекладывать пациента на транспортный щит, оказывать первую помощь при травмах и переломах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова:

— Более 11 тысяч сотрудников работают на Станции скорой помощи. Это сплоченный коллектив. В городе развернуто 60 подстанций. В перспективе будут открыты подстанции в Коммунарке, скоро откроются подстанции в Некрасовке, на улице Ленинская Слобода в Южном округе и на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы. Мы ведем активную работу с молодым поколением, проходим занятия, сотрудничаем с медицинскими классами в школах. Ежегодно к нам приходят работать около 300 молодых специалистов — главное, что эти люди сделали осознанный выбор своей профессии.

КСТАТИ

Один из незаменимых сегодня помощников сотрудников бригад скорой — электронный планшет. Как говорят врачи, это их основной рабочий инструмент, в котором есть все. С его помощью прокладывается самый быстрый маршрут к месту вызова, в нем есть все данные звонившего, симптомы больного. Если пациенту нужна госпитализация, компьютер определяет заполненность стационаров и подбирает ближайший со свободными местами. В скором времени бригады скорой смогут на месте проводить даже ультразвуковую диагностику. Существенно сократилось и время приезда скорой на вызов — в среднем всего 12 минут, а в экстренных случаях еще меньше.

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