Решиться на перемены: кому выгодно купить франшизу

Логика такой стратегии проста: сейчас ты успешен, востребован и получаешь достойную зарплату, но пройдет еще десяток лет, и тебя ждет либо копеечная пенсия, либо зависимость от детей, либо подработка (как правило, не самая денежная).

А значит, пока есть стабильный доход на основной работе, можно попробовать вложиться в бизнес и сделать его успешным. Тем более что совсем не обязательно тратить на это гигантские суммы. Сегодня рынок предлагает массу франшиз с минимальными вложениями, быстрой окупаемостью да еще и без паушального взноса.

Интернет-магазины, сооружение бань, беседок и мебели, выдача электронных подписей, бизнес по созданию сайтов, вендинговые автоматы по продаже всего на свете, надписи на цветах — вот лишь неполный перечень того, что находится сейчас в продаже. Главное — выбрать то, к чему лежит душа, и решиться на перемены. Ведь изменить жизнь никогда не поздно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Василенко, руководитель отдела развития «Лаборатория гемотест»:

— Я очень люблю франчайзи 50+, с ними легче работать. У них есть знание, понимание, мудрость, опыт, тщательный, взвешенный подход ко всему. Они внимательны к бизнес-нововведениям, принимают эти знания и реализуют их, они никогда не принимают решений на эмоциях («Давай попробуем, а там как получится»). Нет, это очень вдумчивые и последовательные люди, которые четко понимают, зачем им франшиза, что они в ней делают и куда идут.

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