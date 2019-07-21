Фестиваль «Русское поле» поставил сразу несколько рекордов

Колоритная Баба-яга, хитрым голосом зазывающая зевак в свою избушку, громыхающий костями, но вполне добродушный к детворе Кощей Бессмертный, пляшущие на Ярмарочной площади скоморохи... Посвященная Году театра программа праздника на один день превратила «Коломенское» в ожившую сказку.

Мастерицы учат росписи имбирных пряников, этнограф Игорь Андриянов рассказывает о мифологическом охотнике Йыркапе, поймавшем голубого оленя в горах Урала, а на музыкальной площади благодаря помощи участников городских игр возрождается жар-птица.

— В этом году у нас обширная программа от представителей самых дальних уголков страны, свои заявки на участие подали 57 регионов, — сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. — Это и творческие коллективы, и мастера художественного промысла, и театры, и даже туристические агентства.

«Русское поле» — это не только народные гулянья, но и традиции благотворительности и милосердия. В рамках фестиваля на протяжении всего дня работала площадка «Белый цветок». Дети из регионов Центрального федерального округа представили посетителям самодельные сувениры, приобрести которые могли все желающие.

— Вырученные от продажи средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей, проживающих в этих регионах, — сообщил заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Еремин. — Традиция проведения этой акции зародилась еще в 1911 году. И здорово, что ее до сих пор поддерживают.

Пекарь Высоко-Петровского монастыря Михаил Синев на мастер-классе по изготовлению московского калача Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Обширную просветительскую программу подготовили и столичные церкви. Представители храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровской обучили росписи по дереву, а храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове представил церковный ладан, свечи и вязаные игрушки.

— Мы организовываем мастер-класс по выпечке московского калача, который можно будет подрумянить в настоящей русской печи, — говорит руководитель паломнической службы Высоко-Петровского мужского монастыря Владимир Евстигнеев. — Калач, к слову, был основным продуктом экспорта несколько веков назад.

На «Русском поле» установили официальные рекорды. Профессиональные уличные художники создали крупнейшее в России граффити. Сводный военный духовой оркестр с музыкантами из Москвы, Подмосковья, Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону стал наиболее массовым за всю историю мероприятия. А визитной карточкой Урала — самый большой шадринский пряник.

— Главной заслугой этого фестиваля является не обилие каких-то новшеств в музыкальном и творческом плане, а то, что русская культура постоянно, несмотря на сложности, двигается вперед, — считает народный артист России, художественный руководитель «Русского поля» Павел Овсянников.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— На фестивале «Русское поле» всегда многолюдно. Одно из лучших мест, чтобы погрузиться в славянское искусство.

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