Александр Городницкий стал первым лауреатом премии «Больше, чем поэт»
Как отметил Городницкий, Евтушенко был самым «гражданственным поэтом» в истории страны.
— Для меня это большая честь, — сказал лауреат. — Евгений Александрович был больше, чем поэт. Роль народного трибуна в России драматическая. И тем не менее он ее на себя взял.
Премия, по словам вдовы Евгения Евтушенко Марии Владимировны, независимая и организована группой друзей, пожелавших остаться неизвестными.
— Как писал мой супруг, «поэт в России — больше, чем поэт», — сказала она. — Эта идея и стала основой для номинации. Это не только литературная премия. Кто более соответствует определению «больше, чем поэт»? Городницкий. Для нас большая радость, что Александр Моисеевич является первым лауреатом.
Ему вручили приз, сделанный из карельской березы, — своеобразное напоминание о стихотворении Евгения Евтушенко «Карликовые березы».
Александр Городницкий — один из основоположников жанра авторской песни в России. Обладатель званий «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный деятель науки». Также он стал первым лауреатом Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Песня Городницкого «Атланты» стала официальным гимном государственного Эрмитажа.
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