Астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака в последние дни июля

Астролог Людмила Житнухина напомнила читателям «ВМ», что в июле мы пережили два затмения — Луны и Солнца. По словам специалиста, это кармическое положение светил, которое может разрешиться через активацию наших духовных начал — включенность духовного опыта и нравственной составляющей.

Ситуации будут сложные, но в любой из них выигрывают те, кто умеет глубоко осознавать происходящее и мыслить иррационально.

По 23 июля Солнце будет находиться в знаке Рака.

Есть и хорошая новость — все оставшиеся дни месяца нам будет помогать поддержка высших сил в виде гармоничного сочетания Лунных узлов и Нептуна. Период как нельзя лучше подходит для применения своего духовного багажа, познания тайн мироздания.

Всю последующую неделю после затмения (22–28 июля) всем знакам Зодиака нужно будет служить людям и по максимуму жить честно.

Так как в понедельник и вторник будет действовать оппозиция Нептун — Белая Луна, то помогут преодолеть трудности, возникающие во время этого аспекта расположения планет, только честный практицизм и глубинная интуиция.

Среда и четверг будут энергичными — сочетание Марса и Юпитера даст силы, чтобы преодолеть все ограничения. Будут успехи в договорах с дальними партнерами, определении перспектив, проработке и запуске бизнесов, в науке и, как ни странно, разведке. В эти дни мы можем услышать про старые законопроекты, которые реанимируют и попытаются продвинуть.

Вторая половина недели до воскресенья поставит нас перед необходимостью глубоко проработать всю систему ценностей. Причем это коснется как личных принципов каждого человека, так и изменений принципов работы и взгляда на мир госслужащих и госструктур.

Следующее воскресенье будет противоречивым и беспокойным — квадратура Солнца с Ураном и одновременно трин Хирона и Солнца приведут к непредвиденным событиям, социальным скандалам, авариям и в то же время попыткам объединения, перемирий, дружбы между народами и противоборствующими социальными стратами. Берегитесь неисправных мелких и крупных электроприборов, внезапного поведения людей и неожиданностей со стороны воздушной стихии.

Овну на этой неделе нужно стать крайне дипломатичными и идти вперед неизведанными тропами, как сталкеры — в творчестве, любви и воспитании подрастающего поколения. Проведите выходные в семейном кругу, больше общайтесь с родными и соседями. И будьте осторожны в финансах — возможны потери.

Телец должен быть крайне внимательным к семейным делам — будут неприятные сюрпризы, — а также к электроприборам и компьютерной технике. Однако звезды уготовили вам вместе с трудностями скрытые возможности и тайных союзников, главное — их обнаружить и воспользоваться. Возможны поездки, хлопоты, связанные с домашним очагом.

Близнецы смогут найти себе делового партнера или спонсора из существующего круга друзей, родных и коллег. Вас ждет успех на личном фронте. Но так же, как и многим, Близнецам нужно быть осторожными, так как сейчас период повышенной вероятности аварий, стихийных бедствий и неожиданных ситуаций.

Раки смогут наконец использовать все свои многочисленные знания, так как по профессиональной деятельности им потребуется совместить две и более специальности, а также такие качества характера, как тактичность, умение находить к любому человеку подход и способность видеть ситуацию сверху, не втягиваясь в нее. В обществе и с друзьями готовьтесь к неожиданностям и не усугубляйте ситуацию. Старайтесь больше спать и морально отдыхать.

Лев получит такой заряд энергии, что, кажется, сможет перевернуть весь мир. Постарайтесь направить ее на созидание и служение людям. Успех придет в дальних поездках за границу, в научных разработках и в судах. А вот в кругу друзей и на постоянной работе возможны интриги. Поэтому эту неделю лучше попутешествовать, однако остерегайтесь экстремальных видов спорта и развлечений.

Деве лучше всего погрузиться в работу. Потому что все остальное — перелеты, дальние поездки, ваши траты и супруга, деловые расходы — будут неблагоприятными.

Весы найдут компромисс с партнером, супругом, оппонентом. Будет установлена основа для мирного взаимодействия. В остальном вероятны финансовые потери. Неделя благоприятна для пересмотра дальних поездок, а также профессиональных навыков.

Скорпион будет сильно зависеть от партнера — как делового, так и личного. Его непредсказуемость поставит под угрозу достижение профессиональных целей Скорпиона. Здесь важно не идти по проторенной дорожке, а использовать самые неожиданные, парадоксальные и креативные решения и наработки, чтобы оказаться на коне. Важно не тратить свои и чужие деньги. Есть вероятность аварий и несчастных случаев.

Стрелец сможет наладить дружеские отношения с супругом, партнерами и оппонентами, стать учителем для своих детей. Есть шансы прорваться на новый уровень в творчестве и в романтических отношениях. Берегите здоровье и остерегайтесь электричества.

Козерог должен заняться своим здоровьем, семьей и детьми. Это не тот период, когда можно не уделять им внимания. Нельзя заниматься экстремальными хобби и пренебрегать мерами безопасности. Не трогайте провода!

Водолея ждут деловые поездки и встречи. Если требуется заключить договор, то нужно его всесторонне проработать. Особенно уделите внимание дому и семье — в доме может быть пожар, а в семье — взрыв отношений вплоть до разрыва. В то же время вероятен творческий взлет и успех в любви.

Рыбы будут в фаворе у планет на этой неделе. Нептун поможет обойти острые углы Судьбы, а сами Рыбы должны проявить дальновидность в сфере денег, поездок, деловых встреч и ведения бизнеса. В семье нужно уделить больше внимания близким.

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