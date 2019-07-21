Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля в Москве
Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что москвичей в последнюю неделю июля ждут по-настоящему дождливые дни. Отмечается, что наибольшее выпадение осадков должно обрушиться на столицу 23 и 26 числа.
По словам синоптиков, температурный режим в Европейской части России, в частности в Москве, будет соответствовать климату. Однако вероятность дождей и гроз остается повышенной. Всему виной близость атмосферных фронтов.
— В столице воздух будет прогреваться от 22 до 25 градусов тепла, однако редкий день пройдет без дождя, — цитирует сообщение центра погоды «Фобос» агентство городских новостей «Москва».
Специалисты уточняют, что такое количество осадков является нормой. По сообщению специалистов, в среднем за этот месяц в Москве выпадает от 85 до 95 миллиметров.
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