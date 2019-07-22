Гастроэнтеролог рассказала, кому вредно есть овощи
Врач-гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, что многим людям вредно есть овощи из-за проблем с пищеварением.
По словам специалиста, людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует отказаться от хрена. Также врач рекомендует пациентам с подагрой, камнями в почках и желчном пузыре не употреблять бобовые. Кроме того, лучше не есть редьку, репу, редис и белокочанную капусту тем, у кого имеются заболевания щитовидной железы.
Гастроэнтеролог советует с осторожностью употреблять в пищу болгарский перец, так как он может спровоцировать стенокардию и нарушение сердечного ритма. Также детям до десяти лет лучше не давать лук, петрушку и чеснок, сообщает Medikforum.
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