Биодобавкой из панцирей саранчи обогатят российские продукты
Российские биотехнологи из Университета ИТМО создали новую биодобавку на основе хитина, полученного из панциря саранчи. Ее будут добавлять во многие продукты. Добавка обогатит молочные продукты, хлебобулочные и колбасные изделия.
Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский рассказал, что новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт), которые уже много лет применяются для обогащения мясных полуфабрикатов.
— Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо. В частности, в последнее время мы работаем над добавкой из отходов рыбоперерабатывающей промышленности: панцирей креветок и крабов. Также оказалось, что ничем не хуже в этом плане и панцирь саранчи. В африканских странах ее считают ценным продуктом и употребляют сотни лет, — сообщил ученый корреспонденту «Известий».
По словам специалистов, хитин может помочь от гипертонии и астеросклероза и других болезней. Ученые предлагают создать линейку лечебного питания на основе хитина и хитозана.
Читайте также: Ученые назвали продукты, которые помогут при болях в суставах