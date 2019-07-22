Помощник Пелагеи прокомментировал слухи о ее пластической операции
Недавнее фото певицы Пелагеи в Instagram вызвало слухи о том, что артистка сделала пластическую операцию носа. Многие подписчики отметили, что звезда сильно изменилась. Ее помощник в ответ официально опроверг предположения фанатов о ринопластике.
— Специально для особенно волнующихся — ничего она не делала и не делает со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте, — сообщил ассистент певицы на странице в соцсети.
Однако многие поклонники артистки продолжают обсуждать то, что она, скорее всего, изменила не только форму носа, но и увеличила губы и бюст, а также поставила виниры. Другие фанаты верят, что красота певица естественная или пишут, что им все равно.
«Ей можно что угодно с собой делать, все равно она — душа России», — прокомментировал фото подписчик.
«Какая зайка! Красивая и настоящая!» — написал поклонник.
Певица отпраздновала свое 33-летие в Греции с семьей.
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