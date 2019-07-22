Фото собаки «с лицом» Ричарда Гира появилось в Сети
• 02:54 • 22 июля 2019
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Фото: surffunny.com
Морда пса напоминает черты американской звезды
Фото: surffunny.com
Интернет-пользователей поразил снимок собаки, которая очень похожа на американского актера Ричарда Гира. Фото пса появилось на портале surffunny.com, на котором публикуются забавные снимки и видео.
По мнению пользователей, мордочка собаки невероятно схожа с лицом голливудской звезды. Некоторые назвали животное лохматой копией актера.
Многие пользователи Сети стали интересоваться, какое приложение было использовано для того, чтобы «превратить» Ричарда Гира в пса.
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Фото: surffunny.com
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