Виртуальный помощник-психотерапевт появится в России

Научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) создают умного голосового помощника, который заменит тренера и психотерапевта. В основе программы — новый подход в области искусственного интеллекта, модель искусственного сознания. Он будет способен отследить физическое и психическое состояние пользователя и дать рекомендации по изменению образа жизни.

Специалисты рассказали, что виртуальный тренер здоровья появится в виде приложения для смартфона. Оно будет содержать в себе базу медицинских знаний и сведения о здоровом образе жизни, вести дневник сна и бодрствования пользователя, измерять его физическую активность, пульс и другие показатели с помощью подключаемых гаджетов — фитнес-браслетов, часов, весов и других устройств, а также отслеживать пищевые привычки пользователя с помощью специальных программ.

Кроме того, если у пользователя появятся первые признаки депрессии, виртуальный тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует психотерапевта и поможет записаться на прием.

— Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать диалоговые системы, такие как помощник Алиса или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать человеку в решении повседневных и специальных задач, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории когнитивных динамических систем МФТИ Иван Смирнов корреспонденту «Известий».

Специалисты предполагают, что первая версия виртуального тренера здоровья может появиться через три года.

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