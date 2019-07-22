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Дарья Мороз рассказала подробности развода с Константином Богомоловым

Юлия Курганова
• 04:17 • 22 июля 2019
Дарья Мороз чувствует неразрывную связь с бывшим мужем
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Дарья Мороз чувствует неразрывную связь с бывшим мужем
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Российская актриса Дарья Мороз рассказала подробности развода с режиссером Константином Богомоловым.

Пара разошлась прошлой осенью без скандалов и судов. Экс-супруги повели себя достойно, потому что с уважением относятся друг к другу.

Дарья Мороз отметила, что сохранила с Богомоловым хорошие отношения. По ее словам, они поддерживали друг друга даже во время бракоразводного процесса, так как понимали, что поводов враждовать у них нет. Кроме того, актриса чувствует, что за время брака между ней и бывшим мужем возникла особая связь, которую уже не разорвать, сообщает издание Hello.

Напомним, что сейчас Константин Богомолов встречается с Ксенией Собчак. Дарья Мороз не вмешивается в отношения бывшего супруга и не комментирует его новый роман.

Читайте также: Богомолов опубликовал романтическое видео с Ксенией Собчак

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