Власти США заявили, что оставят своих астронавтов на Луне
• 05:07 • 22 июля 2019
Поделиться:
0
doc76bq4h72rn512zuj93re
Американские астронавты пробудут на Луне несколько дней
Фото: Кадр видеозаписи с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=OS8At_brA6c)
США в 2024 году планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там на определенное время, сообщил вице-президент Майк Пенс.
— На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней, — заявил Пенс в интервью телеканалу CBS.
По его словам, в будущем нахождение астронавтов на Луне и проведенные ими работы помогут в отправке людей на Марс. Он отметил, что администрация президента США полностью одобряет программу NASA «Артемида».
Майк Пенс также заявил, что Америка осуществит высадку человека на Марс еще при его жизни.
Читайте также: НАСА раздаст ученым запас лунного грунта
05:5922 июля 2019
05:0722 июля 2019
04:4822 июля 2019
03:5122 июля 2019
03:2322 июля 2019
02:1622 июля 2019
01:2622 июля 2019
00:5822 июля 2019
00:4022 июля 2019
23:2821 июля 2019
22:5321 июля 2019
22:3721 июля 2019
22:1921 июля 2019
21:4321 июля 2019
21:2621 июля 2019
20:1921 июля 2019
19:5421 июля 2019
18:3121 июля 2019
18:2321 июля 2019
18:1321 июля 2019
17:3721 июля 2019
17:2021 июля 2019
17:1621 июля 2019
16:5521 июля 2019
16:2621 июля 2019
15:5921 июля 2019
15:4321 июля 2019
14:4921 июля 2019
14:4221 июля 2019
14:3621 июля 2019
14:3121 июля 2019
14:1621 июля 2019
13:4821 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:1121 июля 2019
12:3521 июля 2019
12:1521 июля 2019
12:0321 июля 2019
11:4621 июля 2019
11:4421 июля 2019
11:0721 июля 2019
10:5921 июля 2019
10:2621 июля 2019
09:3921 июля 2019
09:2621 июля 2019
08:2621 июля 2019
08:1921 июля 2019
07:4821 июля 2019
07:2421 июля 2019
06:5421 июля 2019
06:3621 июля 2019
05:5321 июля 2019
05:1621 июля 2019
04:5421 июля 2019
04:3421 июля 2019
03:3821 июля 2019
03:1621 июля 2019
02:4821 июля 2019
02:2321 июля 2019
01:5821 июля 2019
01:3721 июля 2019
01:1721 июля 2019
00:5421 июля 2019
00:3921 июля 2019
00:1721 июля 2019
23:5620 июля 2019
23:3520 июля 2019
22:0720 июля 2019
21:3820 июля 2019
20:5620 июля 2019
20:3220 июля 2019
19:5620 июля 2019
18:4420 июля 2019
18:2420 июля 2019
18:1320 июля 2019
17:1220 июля 2019
16:5620 июля 2019
16:5020 июля 2019
16:4020 июля 2019
16:1420 июля 2019
16:1320 июля 2019
16:0320 июля 2019
15:5020 июля 2019
15:3220 июля 2019
14:4420 июля 2019
14:2420 июля 2019
13:5220 июля 2019