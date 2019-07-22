Утвержден проект дизайна станции «Окская»

Станция Некрасовской линии метро «Окская» будет оформлена в синих оттенках. Соответствующий проект был утвержден в Москомархитектуре.

Главным элементом дизайна станет потолок, на котором будут установлены ярко-синие алюминиевые панели и светодиодные круглые лампы.

— Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в синих оттенках оформят саму платформу, вестибюли и кассовый зал. Мерцающие окружности из светильников на потолке будут создавать иллюзию реки с кругами на воде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станция «Окская» располагается в Юго-Восточном административном округе Москвы, на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы, и входит в состав участка Некрасовской линии метро, открытой в начале июня. Сейчас действуют четыре станции линии — «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Еще четыре станции будут открыты в этом году.

Ранее сообщалось о работах по благоустройству около станции «Окская». На участке проводился ремонт асфальтобетонного покрытия и установка бордюрного камня. Также отмечалось, что будет уложено почти 92 тысячи квадратных метров газона, установлено 545 опор освещения с энергосберегающими лампами и около 100 лавок и урн, оборудованы две детские и одна спортивная площадки, а осенью также высажены около 60 деревьев и 760 кустарников. Все работы по благоустройству будут завершены к концу года.

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