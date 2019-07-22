Партия Зеленского продолжила удерживать лидерство на выборах в Раду
На выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» (42,19 процента) существенно опережает конкурента в лице партии Юрий Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,75 процента). Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 35,51 процента протоколов.
На третьем месте партия экс-лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,71 процента). Следом «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко (8,15 процента). Далее идет партия «Голос» музыканта группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука — 6,39 процента. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что внеочередные выборы в парламент Украины состоялись в воскресенье, 21 июля. Официальные итоги должны быть подведены до 5 августа включительно.
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