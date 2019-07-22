Около 6 тысяч работников метро пройдут переобучение к запуску МЦД
Движение по двум первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска запустят в конце этого — начале следующего года. Для работы на новых линиях около шести тысяч сотрудников метро пройдут переобучение, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
— Это специалисты первой линии, которые взаимодействуют с пассажирами: кассиры, сотрудники службы безопасности и Центра обеспечения мобильности пассажиров, работники стоек «Живое общение» и другие, — рассказал Ликсутов в беседе с ТАСС. — Также обучение пройдут сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Кассирам расскажут о тарифной системе диаметров и способах оплаты проезда на МЦД. Работники стоек «Живое общение» выучат информацию о маршрутах диаметров, пересадках на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. А 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые пройдут обучение, будут сопровождать пассажиров МЦД на всем пути их следования.
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