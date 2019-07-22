Дом по программе реновации на проспекте Вернадского подготовили к заселению
Новый жилой дом на проспекте Вернадского передали для переселения людей по программе реновации. Здание в 17 этажей построено по индивидуальному проекту.
— В подземной части здания расположен технический подвал, помещения теплового пункта и насосная станция, — рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — На первом этаже расположены помещения консьержа, комната уборочного инвентаря и колясочная. В квартирах предусмотрена полная внутренняя отделка.
В новостройку под номером 73 переселятся жители дома 77 на проспекте Вернадского.
— Таким образом, сегодня в районе идет переезд жителей из семи сносимых домов в шесть новостроек, — уточнил Левкин.
С начала старта программы, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства, переселение идет из 69 домов, где проживают более 13 тысяч москвичей, в 38 новостроек. Из них около 70 процентов горожан уже отпраздновали новоселье.
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