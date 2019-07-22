СМИ: Греческий миллиардер сделал предложение бывшей жене Абрамовича
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова готовится к свадьбе с миллиардером из Греции, сообщает портал Pagesix. По информации издания 34-летний Ставрос Ниархос III сделал предложение 38-летней россиянке еще в начале июня.
— Свадьба должна состояться в этом году. Пока они еще раздумывают над деталями, — сообщили в источнике.
Напомним, что два года назад Жукова развелась с российским миллиардером Абрамовичем. В отношениях пара пробыла 10 лет. В браке у них появилось двое детей: 10-летний сын Аарон-Александр и 6-летняя дочь Лея.
Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и воспитывают наследников вместе. Помимо этого, они продолжают сотрудничать в ведении общих бизнес-проектов, пишет Pagesix.
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