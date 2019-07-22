Мужчина до смерти избил охранника в подземном переходе у ТЦ «Охотный ряд»
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти охранника у торгового центра «Охотный ряд» в Москве.
Нападение произошло 20 июля вечером в подземном переходе, который соединяет Манежную площадь, станцию метрополитена «Охотный ряд» и вышеуказанный ТЦ. По версии следствия, 20-летний безработный уроженец Мордовии не менее двух раз ударил 57-летнего охранника кулаком по голове и один раз ногой. Конфликт между мужчинами возник на почве взаимной неприязни.
В результате пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичного управления МВД России, на месте работают оперативники.
Также известно, что нападавший был ранее судим по статьям «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража».
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