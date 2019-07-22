Будущие режиссеры смогут получать стипендию имени Говорухина с сентября
Стипендии имени Говорухина в размере десяти тысяч рублей теперь ежемесячно будут выплачивать студентам-режиссерам.
— Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова», обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очной форме обучения по основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 10 персональных стипендий имени Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно, — сообщает портал правовой информации.
В конкурсе смогут поучаствовать те учащиеся, которые имеют не менее половины оценок «отлично» среди полученных за год. Кроме того, студент, претендующий на стипендию Говорухина, не должен иметь оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Важным условием также является творческая активность учащегося в стенах института: участие в различных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях.
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