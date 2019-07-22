Новый досуговый центр появится в бывшем здании Бирюлевских бань
По программе «Мой район» на юге Москвы создадут новый культурно-досуговый центр. Под нужды учреждения переделают заброшенное помещение, расположенное по адресу: Булатниковский проезд, владение 10а, строение 1–2, рассказали в Москомархитектуре.
— Здание 1968 года постройки площадью более 3 тысяч квадратных метров, где ранее располагались Бирюлевские бани, находится в запустении, — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — В рамках программы «Мой район» жители района Бирюлево Западное приняли решение открыть на этом месте современный досуговый центр.
После реконструкции и капитального ремонта здания на юге Москвы появится новая точка притяжения для местных жителей. В досуговом центре будут работать секции для детей, проходить концерты и праздники. Объект построят по адресно-инвестиционной программе Москвы, сообщает агентство «Москва».
— Московские районы становятся новыми центрами притяжения в столице, — подчеркнула Княжевская. — Для горожан создают новые места отдыха и приводят в порядок уже имеющиеся.
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