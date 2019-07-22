ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В российском законодательстве нет процедуры перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью радиостанции «Коммерсант FM».
— Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд, — добавила Памфилова. — Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель от партии и 62 самовыдвиженца. В регистрации отказано 57 кандидатам.
По федеральному закону, перепроверку подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, можно провести только по решению суда.
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