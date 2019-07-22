Россияне познакомятся с особенностями проведения парада ко Дню ВМФ
В преддверии Дня ВМФ на официальном сайте Минобороны РФ был открыт интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду. Посетители смогут познакомиться с особенностями проведения парада в Санкт-Петербурге, Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.
На портале доступна информация о количестве парадных расчетов, боевых кораблей и воздушных судов, которые поучаствуют в Главном военно-морском параде. Отдельная рубрика посвящена первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава». Судно возглавит парадную линию в акватории Невы.
Также посетителям доступны фотографии с предыдущего военно-морского парада в Санкт-Петербурге и других городах базирования боевых кораблей ВМФ России.
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