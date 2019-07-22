Племянник Пугачевой заявил, что хочет вернуть родительские права
Племянник российской певицы Аллы Пугачевой Влад собирается вернуть родительские права, от которых несколько лет назад сам отказался, сообщает издание «СтарХит».
Пугачева помогала семье своего родственника и его жене, а также содержала их материально. Известно, что супруги употребляли запрещенные вещества. Певица, пытаясь исправить ситуацию, отправила племянника на дорогостоящую реабилитацию в Израиль и оформила опеку над его сыном Евгением.
Летом этого года Влад женился на девушке по имени Гузель и сообщил, что хочет вернуть родительские права.
— Я давал добро на определенный срок, который уже истек, — заявил племянник артистки «СтарХиту».
Адвокат Пугачевой Марина Мурашева объяснила, что Пугачев-младший был усыновлен еще три года назад, на что официально дали согласие его родители.
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