Венецианского принца ограбили в Париже почти на 500 тысяч долларов
Злоумышленники 19 июля проникли в парижскую квартиру принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, и вынесли оттуда ювелирные украшения на сумму примерно 500 тысяч долларов.
Хозяев не было дома в момент совершения преступления.
Отмечается, что указанная выше сумма не является точной, так как досконально ущерб еще не был подсчитан.
Издание Parisien передает слова источника из парижской полиции. Он говорит, что поймать преступников будет сложно, так как кражи подобного толка зачастую являются делом рук «профессионалов».
Напомним, что Эммануил-Филиберт Савойский — сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского.
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