Эксперт назвал задержание граждан РФ в Ливии политическим шантажом
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков назвал политическим шантажом задержание россиян в Ливии.
В понедельник, 22 июля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на тему «Политический терроризм Триполи: взгляд из России». Эксперты обсудили социологическую и политическую обстановку в стране, а также ситуацию с задержанием двух граждан РФ в мае 2019 года.
Задержанные являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей.
Как отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, власти Ливии должны немедленно начать процесс освобождения россиян из плена.
Эксперт Сергей Простаков отмечает, что задержанные россияне не представляли никакой военной угрозы для Триполи.
— Действия против них — это политический акт, который направлен на разжигание очередной информационной кампании против России, — заключил Простаков в комментарии ФАН.
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