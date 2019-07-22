Сергей Собянин утвердил проект планировки улично-дорожной сети в Коммунарке
Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки нескольких участков улично-дорожной сети в поселке Коммунарка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Проект планировки территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — улиц Фитаревская, Сосенский Стан, Ясная и Проектируемый проезд № 2–5–2 в поселке Коммунарка поселения Сосенское — подготовлен в соответствии с законом «О генеральном плане Москвы», — говорится в официальном документе.
Проект предусматривает реконструкцию улиц, строительство разворотных площадок для автотранспорта, контрольно-пропускного пункта, установку светофоров, обустройство пешеходных переходов, заездных «карманов» и остановочных пунктов. Мероприятия, предусмотренные проектом, будут реализованы в три этапа.
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