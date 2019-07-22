Шеф-редактор программы «Пусть говорят» скончался на 30-м году жизни
Журналист Первого канала, шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался. Ему было 29 лет.
Ведущий передачи Дмитрий Борисов заявил, что потеря коллеги – это большая утрата. По словам журналиста, Коновалов всегда умел находить общий язык с разными людьми и становиться свои для героев «Пусть говорят».
- Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, - передает Первый канал.
Также по поводу кончины Коновалова высказался народный артист России Иван Краско. Он сказал, что в его памяти журналист навсегда останется в первую очередь человеком, и это главное.
Причина смерти Дениса Коновалова в настоящее время не уточняется.